Blick in den Libanon - Neue Regierung, alte Weinbautradition

Ich denke an Beduinenzelte, an Taboulé und Falafel, an Tempel und den Auto-Boss, der im Kontrabasskoffer vor der japanischen Justiz geflohen ist. Dieser Carlos Ghosn hat nicht nur auf Unternehmenskosten auf ziemlich großem Fuß gelebt, sondern auch ein 12-Millionen-Dollar schweres Weingut mitgegründet. Im Libanon.

Ich gebe gleich zu: Bei libanesischem Wein habe ich ungefähr so viel Ahnung wie bei Autos. Aber gerade, weil einen das persönliche Umfeld und die Weine, die man aus der Nähe kennt, so prägen, will ich mich öfter Neuem widmen. Das Jahr ist jung. Der Weinbau im Libanon alt. Nachweise deuten auf 7000 vor Christus. Und vor 3000 Jahren – auch kein Bemmerl – haben die Phönizier ihren Wein nach Ägypten, Zypern, ja bis nach Spanien exportiert. Hierzulande kriegt man „Musar Jeune 2017“ bei Wein&Co. Wissende Bekannte bestätigen, was die Google-Suche ergibt: Chateau Musar ist der bekannteste Name außerhalb des Landes.