Bitte milde lächeln!

Es wird spannend. Die Masken sind ab. Was kommt zum Vorschein? Ein Mona-Lisa-Lächeln? Ein Munch-Schrei? Bei Leuten, die man nur im Supermarkt trifft, weiß man gar nicht mehr, wie die ohne Maske aussehen. Und in mancher Hinsicht soll das Tragen von Masken ja gar kein Nachteil sein. Wird man etwa im Rahmen von Unmutsäußerungen mit einer Torte beworfen – so wie Mona Lisa dieser Tage – sind zumindest Teile des Gesichts gut geschützt. Mona Lisa trug zwar keine Schutzmaske, aber ein Schutzglas. Antlitz und Dekolleté blieben dadurch unbefleckt.

Die berühmteste Frau des Louvre nahm die Attacke mit einem milden Lächeln zur Kenntnis. Sie hat leicht lächeln, hinter ihrem Schutzglas, das schon 2009 eine fliegende Teetasse erfolgreich abwehrte.

Aber was wird man sehen, wenn die Menschen einander wieder unmaskiert begegnen – frei Schnauze, die Zungen spitzer denn je nach all dem Impf-und-Masken-Hickhack? Hoffentlich viel Mona-Lisa-Lächeln und wenig Schrei.