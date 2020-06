Bis zum geistigen Horizont

Reisen erweitert den Horizont. Horizonterweiterung empfiehlt sich derzeit auch schon vor der Reise. Gestern gab der Minister die Reiseregeln bekannt, und er ließ aus gesicherter Quelle wissen: „Das Virus ist nicht auf Urlaub.“

Einige Österreicher beschlossen daraufhin, kurzerhand selbst auf Urlaub zu fahren, um dem daheimgebliebenen Virus zu entkommen. Achtung: Das Virus ist längst überall daheim, es muss gar nicht auf Urlaub fahren und ist trotzdem schon da.

Verwirrend auch die Empfehlung, Mund-Nasen-Schutz im Gepäck zu haben, damit könne man 80 Prozent der Infektionen verhindern. Achtung: Es ist gut, sein Gepäck zu schützen, noch besser ist es, sich selbst und andere zu schützen.

Abschließend kam der folgende Rat von einem Mediziner: „Auch der virtuelle Babyelefant belastet ihr Reisegepäck nicht.“ Achtung: Elefanten in Freilandhaltung sind viel nützlicher als jene im geistigen Handgepäck. – Also halten Sie Abstand, und bleiben Sie gesund! So verhindern Sie, dass sich Ihr Horizont auf Reisen auf die vier Wände eines Quarantänezimmers einengt.