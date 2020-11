Tag der 25.000 Schritte

Kennen Sie den „Tooooni!“ aus der Werbung? Das ist jener bedauernswerte Mops, der gern herumliegt, aber ständig auf den Beinen ist, weil sein Frauerl das kaputte Knie so gut eingeschmiert hat, dass es läuft wie geschmiert.

Daria hat sich vorigen Samstag für ein Casting als Toni-Nachfolgerin angemeldet, weil es ihr gereicht hat mit der Rennerei. Von der Einteilung her gilt der Beagle ja als „Laufhund“ (ich würde zwar „Fresshund“ sagen, aber ich bin keine Kynologin), weil er dafür gezüchtet ist, auf der Jagd eine Fährte aufzunehmen und dem Tier dann, bis über die eigene Erschöpfung hinaus, hinterherzurennen. Am Samstag aber wurde es dann selbst unserem belastbaren Laufhund zu bunt. Und das lag nicht am Herbstlaub ...