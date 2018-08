Barbara Kaufmann: Die Verweigerung

Man könnte sich den Provokateuren verweigern und stattdessen jenen Respekt zollen, die sich den Mühen des Dialogs unterziehen, des Aushandelns von Beschlüssen, des Kämpfens gegen die Ignoranz.

Man könnte sich den Scheindebatten darüber verweigern, wie viel man zum materiellen Überleben braucht, 150 Euro oder doch mehr. Debatten, die keine sind, die nur ablenken von den wirklich existentiellen Themen. Debatten, für die es keine launigen Kommentare und investigativen Reportagen braucht, sondern nur Menschenverstand, um zu wissen, das kann sich niemals ausgehen. Das hat Elend und Armut zur Folge und Elend und Armut, das hat uns die Geschichte gezeigt, kann sich keine Gesellschaft leisten, die nicht auseinanderbrechen will.

Man könnte sich der Eitelkeit verweigern, recht haben zu wollen und stattdessen Betroffenen zuhören, ohne gewinnen zu wollen und ohne die Angst, dabei etwas zu verlieren.

Man kann sich dem verweigern, was uns angeblich trennt, sich nicht mehr aufhetzen lassen gegeneinander, sich zusammensetzen und aktiv Pläne dafür machen, wie wir in Zukunft gemeinsam leben wollen. Anstatt ständig auf jene zu reagieren, die dieses Gemeinsame zerstören wollen und die Zerstörkraft ihrer Worte damit noch zu stärken. Vielleicht haben wir das Verweigern verlernt, weil wir zu viel Zustimmung dafür bekommen, mitzulaufen, mitzumachen, mitzustimmen. Vielleicht wagen wir es nicht mehr, widerständig zu handeln. Es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen.

