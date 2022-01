Aufwärmphase

Der typische Österreicher kommt mit Skiern an den Füßen auf die Welt, fliegt in der Kindheit über selbst gebaute Sprungschanzen am Hügel hinterm Haus, träumt von einem fulminanten Aufstieg in den Ski-Olymp.

Mit steigendem Alter und Körpergewicht verblassen die hochgesteckten Ziele.

Die Entwicklung zum Passivsportler nimmt ihren Lauf. Endet auf der Wohnzimmercouch, Körper und Nerven angespannt wie ein Gummiringerl, wenn ein österreichischer Sportler am Start steht. Zum Volkssport gehört es, den Fernseher anzubrüllen, sobald der Athlet patzt. Fassungslosigkeit, scheidet er trotzdem aus dem Rennen. Von wegen funktionierende Telepathie.

Nächste Woche beginnen die Olympischen Spiele. Die Chance, den Chinesen zu zeigen, wie Wintersport geht. Vorausgesetzt, unsere Athleten dürfen einreisen. Gestern sind drei Sitze im Charter nach Peking leer geblieben.

Diese Spiele sind nichts für schwache Nerven.