Österreich hat für sich die Rolle des immer durstigen Schusters Knieriem in „Der böse Geist Lumpazivagabundus“ gewählt: Während die Welt „auf kan Fall mehr lang“ steht, verlegen wir uns darauf, möglicherweise mit der Frau des Bundeskanzlers anzustoßen (inklusive übelkeitsbedingtem „Austreten“ danach). Johann Nestroy hätte es sich nicht besser ausdenken können.

Apropos Fahne: In Frankreich ist mit dem Ende der Maskenpflicht der Absatz von Zahnpasta und Kaugummi gestiegen. Klar, ohne Maske ist man sowohl optisch als auch olfaktorisch eindeutig erkennbar.

In den USA wiederum will eine Universität herausgefunden haben, dass sich schöne Menschen weniger leicht mit Corona anstecken. Deshalb sind Masken (und Alkohol) auch so wichtig: Mit sind wir meist schöner.

„Ich hab schon so viel Malheur g'habt, und allzeit durch meine Räusch. Wann ich mir meinen Verdruss nit versaufet, ich müsst mich grad aus Verzweiflung dem Trunk ergeben“ (Knieriem).