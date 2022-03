An das deutsche Feuilleton  

Es kann durchaus sein, dass Wiener in Kaffeeh√§user gehen, die auch in Reisef√ľhrern vorkommen. Aber niemals w√ľrden Reisejournalisten des deutschen Feuilletons solche aufsuchen. Die wollen n√§mlich immer etwas ‚Äěentdecken‚Äú. Etwas m√∂glichst Sch√§biges, mit zugigen Fenstern, fleckigen Tischt√ľchern und penetrantem K√ľchengeruch. Wo es egal ist, dass nicht mehr geraucht werden darf, weil der kalte Rauch tief in den zerschlissenen Polsterb√§nken wohnt. In derartigen Kleinoden lassen sie sich gerne von einem dieser ber√ľhmten grantigen Kellner verw√∂hnen und geraten in Euphorie, wenn sie so richtig miesen Kaffee kriegen. Dann verk√ľnden sie in ihren Wien-abseits-der-Pfade-Geschichten (in denen immer Stefanie Sargnagel, Wanda und W√ľrstelst√§nde vorkommen), dass sie nat√ľrlich nie ins Landtmann gehen w√ľrden. Weil Touristen und teuer und √ľberhaupt.

Umso besser, denken wir im Redaktionskomitee, wir gehen gern ins Landtmann. Rechts von uns eine Reisegruppe, links der halbe Nationalrat, dazwischen der Einspänner, sauteuer, aber gut. Und kein deutscher Feuilletonjournalist weit und breit. Mit weniger Begeisterung, aber einem gewissen Trotz frequentieren wir auch jene Cafés, deren Schäbigkeit einer aufdringlichen Renovierung zum Opfer gefallen ist, wo die plötzlich propere Polsterung der Sitzgarnituren den Besucher vulgär anspringt und ein rasches Absandeln nicht mehr durch kollektives Kettenrauchen zu beschleunigen ist.

Und nun, lieber deutscher Reisejournalist, musst du sehr tapfer sein. Jetzt kommt was, das in jedem Reisef√ľhrer der Welt steht und trotzdem gesagt geh√∂rt. Das Caf√© Alt Wien. Es ist immer noch wunderbar. Aber gar nicht mehr sch√§big. Man hat es irgendwann renoviert und diesen ehemals begehbaren Aschenbecher, in dem man oft die Hand vor Augen nicht sah, sauber gekriegt und trotzdem die Atmosph√§re nicht zerst√∂rt. Das Alt Wien stinkt nicht mehr und ist trotzdem urig und sch√∂n wie eh und je. Und das Gulasch ist ein Traum. Aber das, lieber Reisejournalist, ist kein Geheimtipp.