Paaradox: Alles mühsam?

Post von einem Leser an den Mann nebenan: Lieber Herr Hufnagl, hätten Sie lieber Trost oder darf ich Ihnen frei heraus mitteilen: Mit Ihnen möchte ich nicht einmal als Masochist tauschen müssen… Ich finde solche Zeilen interessant und inspirierend, zumal es bei Baudelaire heißt: Liebe – ein Verbrechen, das einen Komplizen erfordert. Daher auf zu neuen Taten: Wie kann ich Bösewichtin den Hufnagl noch mehr nerven, quälen und ihm das Leben vermiesen?

Im Ausheck-Eck

Dafür habe ich mir ein eigenes Ausheck-Eck im Arbeitszimmer eingerichtet, in das ich mich zurückziehe, um an perfiden Ideen zu arbeiten. Ich sitze auf meinem Meditationskissen und visualisiere diverse Alltagsqualen für den Ehemann, die ich in ein Notizbuch eintrage, auf dem steht: Die Liebe, welch lieblicher Dunst. Doch in der Ehe, da steckt die Kunst (Theodor Storm). Was da schon alles drinsteht! Ich habe noch viel vor. Ein Stromausfall exakt am Höhepunkt eines sehr wichtigen Fußballmatchs. Extraviele und große Paradeiserstücke im Sugo, komprimiert auf seinem Teller. Vegane Grillwochen. Free-Jazz zum Frühstück oder „Best-of-Schlagerparade“ als Musikuntermalung auf der gemeinsamen Fahrt in den Urlaub (dazu singe ich). Ein Kuss, nachdem ich mir zuvor eine fette Schicht Honigmaske ins Gesicht geklatscht habe (er hasst alles, was klebt). Ihn während einer wichtigen Sitzung zehn WhatsApp-Nachrichten anschreiben – mit subtilen Botschaften: Wird’s heute wieder so spät wie gestern? Arbeitest du noch oder chillst du schon beim weißen Spritzer? Dazu täglich ein Füllhorn an Forderungen: Rasier dich! Kraul mich! Schnarch nicht! Sag was! Sag nix! Mach was! Jammer nicht! Sie sehen: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt – welch Gnade, glücklich verheiratet zu sein.

