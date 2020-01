Achtsam betrunken in der Disco radeln

Der Trend, das flatterhafte Wesen, gibt keine Ruhe. Ständig muss man ihm nachlaufen. Etwa beim Thema Fitness (die braucht man auch, um den Trend auch einzuholen).

Apropos Laufen: „Achtsames Laufen“ ist schwer angesagt. Achtsamkeit ist ja das Lieblingswort der Quinoa-Bulgur-Esser, gleich nach „Nachhaltigkeit“ und noch vor „bewusst“. Achtsames Laufen bedeutet, bewusst auf die Laufumgebung zu achten, was sich, wenn man etwa im Wald läuft (wo Bäume wachsen) oder in der Stadt (wo Autos wachsen), als nachhaltig für den Laufenden erweist.

Ebenfalls in Mode: „Disco Spinning“, was nicht bedeutet, dass man in einem Tanzlokal seinen angeschlagenen Geisteszustand demonstriert, sondern zu lauter Musik auf dem Hometrainer radelt. Und dann gibt es noch „Gin Yoga“ (ja, wirklich!), also mit körperlich besonders wertvollen Bewegungen Schnapsflaschen zu öffnen.

Gesünder ist es vermutlich nur noch, wenn man achtsam betrunken durch die Disco radelt.