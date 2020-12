400 Stufen und ein paar mehr bis zum Ziel

Runter geht’s gemütlich über eine – leider unbeleuchtete – Straße.

Absprung. Wer die Markwardstiege bewältigt hat, kann nachvollziehen, dass es in Hietzing einmal eine Ski-Sprungschanze gegeben hat. Nicht einmal einen Kilometer von der Stiege entfernt. Die Himmelhofschanze wurde durch Brandstiftung in den 80er-Jahren so schwer beschädigt, dass sie abgetragen wurde. Die vielen Winter ohne Schnee lassen Gedanken über Wien als Wintersportort aber ohnehin nicht aufkommen.

Ausrutscher. Bleibt noch die Hoffnung, dass es noch heuer so kalt wird, dass die Gewässer in Österreich zufrieren. Eislaufen gehört zum Winter einfach dazu. Mit der Kondition von der Markwardstiege ist das alles kein Problem.

Anreise. Wer von Hütteldorf kommt, kann über das Nikolaitor außen entlang der Lainzer Tiergarten-Mauer laufen. Zur Einstimmung auf die Stiege geht es da schon ordentlich bergauf.