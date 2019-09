Ziegen, die Kinder wiegen und andere schräge Tiere…

Einzige ganz junge Sängerin

Der Kinder-KURIER durfte die Interpretin des jüdischen Volksliedes über ungewöhnliche Tiere telefonisch interviewen. Die Weise kennt sie schon lange. „Meine Mama hat mir das als ich noch klein war, öfter als Einschlaflied vorgesungen. Das hat mir immer gefallen, weil es so ruhig ist.“ Der leicht ver-rückte Text gefällt ihr auch heute noch und „mir macht Singen viel Spaß“, begründet sie, weshalb sie liebend gern das Angebot des Vaters angenommen hat, den Song mit ihm gemeinsam für die CD aufzunehmen. Stress sei das keiner gewesen, „wir haben das zu Hause aufgenommen“.

In der Volksschule hat Carla in einem Chor gesungen, „aber sonst nicht so oft auf der Bühne, ich singe eher so vor mich hin“. Bühnenerfahrung hat sie vor allem über ein paar Theaterkurse u.a. im Grazer Jugendtheater Next Liberty. In der letzten Volksschulklasse, so erzählt sie dem KiKu, „hab ich auch Blockflöte gespielt, aber „ich würde gern ein neues Instrument lernen, am liebsten Klarinette und Keyboard“.

Neben Musik „les ich gerne und zwar alles Mögliche“, sagt die Schülerin der Klex – „das ist ein Schulversuch, da können wir viel frei lernen“. Außerdem spielt sie seit kurzem einmal wöchentlich Basketball.