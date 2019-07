„Zaubertricks“ rund ums Wasser

Physikalische Versuche

Dieses und noch einige andere Experimente und Spiele mit und rund um Wasser sind Teil der Wasser.Spaß.Tour der Wiener Kinderfreunde – gemeinsam mit Wiener Wasser durch einige Parks.

Daniel und Elena malen wunderschöne Blumen auf ein Papier, schneiden sie aus und legen sie in eine große Schüssel mit Wasser. Die Blüten gehen auf ;) Andere Experimente: Schwarze Filzstiftstriche auf einem Blatt Löschpapier. Feucht machen – und siehe da, in Schwarz „verbergen“ sich noch so manch andere Farben…