Wir sind Hochdeutsch, Dialekt und Akzent und viele Sprachen

Vom Schreiben kommt die Lust daran

Mit diesem Gedicht beenden die zwei Dutzend Jugendlichen der genannten Klasse (im Vorjahr, jetzt sind sie natürlich in der 3. Klasse) der NMS/WMS (Neue bzw. Wiener Mittelschule) mit ökologischen Schwerpunkt Anton-Baumgartner-Straße ( Wien-Liesing) ihre umfangreiche Sammlung von vor allem Gedichten zum selbst gestellten Thema „Typisch“. Angeregt von ihrer Lehrerin Gundi Haigner, die eine Zusatzausbildung in „free-Writing“ in New York gemacht hat, verfassten die 24 Schülerinnen und Schüler lyrische und kurze Prosa-Texte übers eigene Ich, über Musik, Tanzen oder Fantasieunfug.

„Wir schreiben alle sehr, sehr gerne“, leitet Klassensprecherin Sabina Abdulvachabova das Gespräch der Gruppe mit dem Kinder-KURIER ein. Bis auf vier Kolleg_innen konnten alle zur Preisverleihung auf der Radio-Wien-Bühne bei der Buch Wien kommen. „Manche haben erst durch die Anregung unserer Lehrerin die Lust dazu entdeckt“, verraten einige. „ich hab aber auch schon der Volksschule gern geschrieben“, wirft Rana Akkus ein.

„Je mehr ich geschrieben habe, desto mehr hab ich es gemocht“, gesteht Eray Kaya.

„Wir haben mit der Langform, mit Geschichten angefangen“, schildert Jonida Morina, „erst dann haben wir das Interessanteste rausgepflückt und daraus die Gedichte gemacht“.

„Bisher haben wir alle nur auf Deutsch geschrieben“, sagen die Jugendlichen, die selbst viele Sprachen mitbringen – von Albanisch über Bosnisch, Mazedonisch, Rumänisch, Serbisch, Slowenisch bis zu Persisch, Tschetschenisch und Türkisch.