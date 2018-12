Wer im Geld schwimmt, soll anderen helfen

Die Grundgeschichte, ...

... da der Roman, auf dem das Stück aufbaut, bei uns nicht so bekannt ist wie im angelsächsischen Raum: Cedric wächst mit seiner Mutter nach dem Tod des Vaters/Ehemanns in eher ärmlichen Verhältnissen in der New Yorker Bronx auf. Kann sich aber auf seine Freunde verlassen. Sie halten alle zusammen – vom fast väterlichen Freund, dem Betreiber eines kleinen Gemischtwarenladens bis zum gleichaltrigen Kumpel.

Eines Tages taucht ein Mr. Havisham auf, der nach ihm sucht. Der Junge ist nämlich der einzige Enkel des sehr, sehr reichen schottischen Earl of Dorincourt. Vor allem Cedric soll nach Schottland, als einziger Erbe. Die Schwiegertochter will der Earl nicht sehen, sie habe ihm den Sohn abspenstig gemacht, so der Alte. Widerwillige übersiedeln die beiden nach Großbritannien, Cedric in das kühl und fast leer wirkende Schloss, den großen „Kasten“ wie ihn Cedric vom ersten Moment an nennt. Die Mutter darf nur in einem nahegelegenen Haus wohnen.

Cedric steigt der Reichtum ganz und gar nicht zu Kopf, er bleibt, herzlich und mitfühlend – zur Freude des herrschaftlichen Personals, zum anfänglichen Missvergnügen des Griesgrams, der nichts teilen will. Wozu der Reichtum, wenn man nicht anderen unter die Arme greifen will oder kann, fragt der Bursch. Der Alte will’s nicht verstehen, beginnt aber nach und nach doch Gefühle – zumindest vorerst für den Enkel – zu entwickeln.

Cedric kommt dem engsten Mitarbeiter des Earls, Mr. Havisham auf die Schliche, der den Alten hintergeht. Daraus ergibt sich noch eine abenteuerliche Nebengeschichte.