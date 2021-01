Wenn Worte „zum glänzen und glitzern im ohr“ gebracht werden

Der Kinderlyriker Arne Rautenberg ist ein Meister des Sprachspiels. In seinem neuesten Gedichtband „kuddelmuddel remmidemmi schnickschnack“ zeigt er wieder einmal, wie viel Spaß Reim, Rhythmus und neue Worterfindungen machen können.

Größtenteils geht es in den Gedichten sehr tierisch zu! Da tanzt die Tarantel ausgefallene Tänze oder chillt in der Hängematte, ein Nilpferd steckt im Leuchtturm fest, eine Bachforelle trägt eine lila Dauerwelle und am Nachthimmel versteckt sich so manche Schnecke. Und das Tier, das im „keinhorn-gedicht“ beschworen wird, kennen wir wohl alle.

Der Text „leiser raum“ spricht mehrere Sinne an; man vermag beim Lesen sogar das Krabbeln der Spinne zu hören. Das „gebet auf der arche noah“ besteht überhaupt nur aus Tierlauten, die wunderbar rhythmisch zu einem Gedicht verwoben sind. Hier merkt man, dass es noch spaßiger sein kann, die Texte dieses Buches laut zu lesen oder sich gegenseitig vorzulesen – denn gemeinsam grunz, gackert oder muht es sich doch am besten.

Zusätzlichen Witz in diese skurrile Tierwelt bringen die Bilder der Illustratorin Nadia Budde: allerlei bunte Wesen tummeln sich samt strubbeligen Frisuren, Schnäbeln oder Rüsseln auf den Seiten herum.

Der Gedichtband ist eine vergnügliche Reise durch die Möglichkeiten von Sprache, bei der die Worte „zum glänzen und glitzern im ohr“ gebracht werden.

jugendliteratur.at