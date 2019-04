Wenn Kinder mit Profis eine Geschichte erfinden

Würfeln und zurufen

Später bezieht das Duo die Kinder ein, die nun nicht mehr „nur“ Publikum sind, sondern auch Ideen geben für eine gemeinsam entwickelte Geschichte. An deren Beginn stehen drei Schaumstoff-Würfel. Jeweils ein anderes Kind darf einen der drei Würfel - gelb, türkis, pink - über den Boden rollen. Der gelbe ergibt den Ort, an dem die Geschichte spielen wird - in dem Fall ein Tor. Mit dem türkisen erwürfelt Adriana die Hauptfigur, ein Tier, diesmal eine Ratte. Der pinke Würfel steht schließlich für ein zentrales Gefühl, an diesem Vormittag: Verzweifelt.