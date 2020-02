Wenn der Wolf dann doch nicht vegan is(s)t

Knurrende Gitarre

Allerdings knurrt sein Magen fürchterlich – hörbar durch krasses Gitarrenspiel samt Verzerrung und Loops. Und so macht er sich doch auf zum Haus der Großmutter, verschlingt sie. Aber er verschont das Rotkäppchen, das in der Zwischenzeit auch schon sprechen kann und speibt sogar die Oma wieder – im Ganzen aus. Davor hat Rotkäppchen so manche erwachsenen „Weisheiten“ aufs Korn genommen. Einerseits wird ihr häufig erstaunt gesagt: „Ach, wie groß du schon geworden bist“ um ihr postwendend zu bescheiden: „Dafür bist du noch zu klein!“ Ihre Antwort: „Man ist so groß, wie man sich fühlt!“ Und so setzt nun sie sich an die Gitarre um zu musizieren.

Ein bisschen werden noch Versatzstücke anderer Märchen in diese Aufführung gemixt – so klingt Schneewittchen und die sieben Zwerge an – inklusive Anklage der Dienerinnenrolle für die kleinen Männer. Der Jäger aus dem Rotkäppchen-Märchen kommt in Form des Liedes „Fuchs du hast die Gans gestohlen“ zu Ehren.

Auch wenn der Wolf draufkommt und bekannt, doch nicht vegan zu sein und ankündigt, später bei den „3 kleinen Schweinchen“ (Märchen von Joseph Jacobs) zum Essen eingeladen zu sein, outet er das wilde Tier, das aber jede und jeder in sich trägt. Das singt er sich von der Seele – bald stimmt das kleine Ensemble mit ein und einige im Publikum lassen sich von dem Fast-Ohrwurm anstecken: „Das wilde Tier in dir kann man nicht zähmen … es schreit nach Beachtung und sehnt sich nach Applaus“. Also doch zähmbar – wie manch andere Widersprüche in diesem aus so manch schönen Puzzlesteinen eher wild zusammengefügten Märchenstück, das mit einer dramaturgischen Betrachtung von außen zu einem Gesamtbild werden könnte.