Wenn der Fisch begraben würde ...

Die Erinnerung lebt

Und trotzdem ist das rund einstündige Stück - ein Mix aus Schauspiel und Musik bzw. Gesang - die meiste Zeit nicht wirklich traurig. Enkelin und Opa philosophieren über Leben und Tod, Bleibendes und Vergängliches und im Zusammenhang mit der Verstorbenen darüber, was sie nach wie vor von ihr haben - die Erinnerungen an sie und schöne Zeit mit ihr. Und dazu zählt - nicht zu knapp - Lustiges.

Ungefähr in der Mitte des Stücks erzählt Tilda davon, dass ihr Goldfisch, den sie von Oma bekommen hat und der Mozart heißt, gestorben ist. Also, so der Opa, sollte auch er - würdig - begraben werden. Aber doch nicht begraben, da würden ihn ja die Würmer fressen. Wo er doch in seinem Leben Würmer gefressen hat, sozusagen Würmer also jetzt verdaute Würmer fressen würden!

Die vier Engel agieren als Chor, spielen immer wieder aber auch mit - vor allem mit Tilda.