Wasser und wenigstens ein Freund sind ihre Rettung

Dichte poetische Sprache

Der mehr als 200 starke Roman der irischen in England lebenden Autorin Sarah Crossan ist zwar Prosa, aber in Versform – in Kurz- und Kürzestkapitel geschrieben, was fast zwangsläufig zu Verdichtung der Sprache zwingt. Sarah Ostertag hat aus der deutschen Übersetzung eine nochmals dichtere Fassung gemacht und das Stück für das niederösterreichische Landestheater inszeniert. Seit einigen Jahren gastiert dieses in jeder Saison mit einem Jugendstück in der ebenfalls in St. Pölten beheimateten Bühne im Hof.

Viel Wasser auf der Bühne

Obwohl nur zehn Vorstellungen – und diese nicht einmal am Stück, was häufigen Umbau bedeutet – ist in der Bühne ein kleines Schwimmbecken eingelassen. Während dies trocken bleibt, wird die Bühne von Wasser dominiert: Ein großes und zwei kleinere Glas-Quader stehen die ganze Stunde auf der Bühne (Bühne und Kostüme: Nanna Neudeck). Ins zentrale große Becken taucht Kasienka ( Cathrine Dumont) immer wieder mit ihren Armen, manchmal auch mit dem Kopf ein. „Unterwasser“-Szenen auf der großen Projektionsfläche im Hintergrund werden vor allem aber über eine Handykamera „gezaubert“. Die ist an einer der Seiten angebracht und filmt durchs Wasser hindurch auf die dahinter sich bewegende Schauspielerin.

Die 30-jährige trifft durchgängig vom ersten Auftritt an, der mitten aus dem Publikum erfolgt, die Gefühlswelt der sich fremd fühlenden Jugendlichen, die trotz ihrer „12, fast 13 Jahre“ schon um einiges erwachsener sein muss. Immerhin klammert sich ihre Mutter daran, doch noch den Ehemann zu finden und wieder zur „heilen“ Familie zu werden. Kasienka muss damit nicht nur von Anfang an im fremden Land schnell auf eigenen Beinen stehen, sie muss der Mutter mehr Halt geben als sie von ihr bekommen kann. Vielleicht ist der Autorin deswegen Schwimmen und Wasser eingefallen, weil in diesem Element manches leichter wirkt. Auch wenn es für die Tochter gar nicht so leicht ist, die Mutter dazu zu bringen, ihr das Geld fürs Schwimmbad zu geben (übrigens wären‘s in England Pfund statt Euro – darüber stolpert man im Stück).