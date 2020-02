Wände der Friedensküche sind nun Gemäldegalerie

Mit 16. erstmals Preis gewonnen

Im Gespräch mit dem Kinder-KURIER erinnert sich der Künstler, der seit ungefähr viereinhalb Jahren in Österreich lebt, an seine Zeichnungen mit denen er den ersten Bewerb gewonnen hat. Da war er 16 Jahre. „Für den Bewerb waren Illustrationen zu Tiergeschichten, vor allem Fabeln, gefragt – und das in jeweils vier Bildern - wie in einer Art Comic. Es gibt bei uns eine Jahrhunderte alte Geschichten von zwei Vögeln, die an einem Seil oder einem Stock eine Schildkröte über den Fluss tragen. Dafür beißt sich die Schildkröte in der Mitte des Seils/Stocks fest, die beiden Vögel nehmen je eines der Enden in ihren Schnabel und so fliegen sie. Das funktioniert aber nur, wenn die Schildkröte die ganze Zeit den Mund nicht aufmacht, sonst … Und das ist die Botschaft der Geschichte: Manchmal ist es nötig zu schweigen!“ Diese Zeichnungen fertigte Baghban mit Buntstiften an, ansonsten malt er oft mit Acryl-, aber noch lieber mit Aquarellfarben

Dass er auch im Jahr drauf den Jugendbewerb von Maschhad gewonnen hat, „war dann schon eine Motivation, nach der Schule Malerei zu studieren“.