Viel Raum und Zeit für eigene Bilder im Kopf

Hintergrund

Im Programmzettel wird in einer Nebenbemerkung angesprochen, dass das was bei uns oft Mann im Mond genannt wird, in Ostasien als „Hase im Mond“ bekannt ist.

Hier dazu mehr, recherchiert auf Wikipedia: In Japan, China und Korea, aber auch im mittelamerikanischen Mexiko, dort auf aztekische Weisen zurückgehend, kursieren ähnliche Legenden. Der Hase – gemeinsam mit Fuchs und Affe, manchmal auch anderen Tieren – trifft auf eine als alten hungernden Mann verkleidete Gottheit. Während die anderen Tiere dem Alten Nahrung beschaffen, hat der Hase nichts anzubieten. Er ist aber bereit, sich selbst zu opfern und springt ins Feuer. Aus dem Rauch entsteht jenes Bild, das die jeweilige Gottheit als Andenken für diese aufopfernde Hilfsbereitschaft als dauerhaftes Bild in den Mond zeichnet.

Übrigens: Die Rover, die auf dem Mond cruisen und von chinesischen Sonden abgesetzt wurden heißen Yùtù – Jadehase.