Verspielte Suche nach dem (jungen) Mann

Männlich/weiblich ist (fast) verschwunden

„Interessanterweise wurde die Frage nach, was ist männlich/weiblich, in der Probenzeit irgendwann fast obsolet, da nicht mehr konkret nach einer Antwort gesucht, sondern einfach mit den Begriffen gespielt wurde, so dass sie sich tatsächlich verspielten und sich so zeigte, was unter all diesen Begriffen steckte: ein Mensch“, heißt es im pädagogischen Begleitmaterial zum Stück, das von der Dschungel-Homepage downgelaoded werden kann. „Aber: Ist das Neue nicht die emotionale Bindung? Keine Berührungsangst zu haben, die Rollenbilder Mutter = Wärme, Zärtlichkeit, Verständnis, Service und Vater = Action, Spiel, Spaß, Abenteuer, Strenge aufzuweichen und zu verwischen?“