Verspielte Bühne und eine Bonus-Figur

Böse Zauberin giert nach Jugend

Peter Raffalt, der diese Version nach den Gebrüdern Grimm geschrieben hat, hat sich eine gar böse Zauberin einfallen lassen, die den verwitweten König ( Othmar Schratt) heiraten will. Aber darunter leidet, zu altern. Immer schön und jung will sie sein. Dafür bedient sie sich an jungen Mädchen, die sie verschwinden lässt, wenn diese sich in den Spiegel schauen. Emilia Rupperti schlüpft in einem üppigen ballonartigen Kleid und fast ebensolcher Frisur in die Rolle dieser einerseits durchtriebenen andererseits von ihrer Sucht nach junger Schönheit getriebenen bösartigen und doch ziemlich armen Person. Die den Hans (August Elias Kirschgens) in einen Hund verwandelt.