Unhörbar sprechen – mit den Händen

Bei den "Kinderhänden"

An diesem Montag Mitte Juli fand aber nicht nur am Nachmittag eine Lehrveranstaltung an der Kinderuni Wien zur Gebärdensprache statt. Schon am Vormittag lud der Verein „Kinderhände“ in seinem Gassenlokal im Wien-Mariahilf zu Bezirks-Ferienspiel-Workshops. Der Kinder-KURIER besuchte einen davon. Simon und Tobias tauchten dort mit Melina und Martina in die Welt der Sprache mit den Händen. Simon hatte schon einiges an Gebärden mitgebracht - „von meiner Mutter gelernt“, für Tobias war diese Sprache neu. Nach anfänglicher Scheu, kippte aber auch er in die leiseste Sprache der Welt. So manche der vor allem sommer- und ferienmäßigen Begriffe, die an diesem Vormittag auf dem Programm standen, konnten die beiden Buben fast „erraten“ - viele Gebärden sind fast selbst erklärend – ob Schwimmflügel, Sonnencreme oder Segelboot, schwimmen und klettern. Bei manchen gibt’s Aha-Erlebnisse – wenn etwa ein ein kurzes Ziehen mit beiden Händen von den Schultern abwärts für wandern steht: Riemen vom Rucksack festzurren.

Selbst Simon, der schon Vorwissen hatte, fand etliches neues im Workshop. Und sein Neuling-Kollege konnte am Ende den Satz „mein Name ist Tobias“ gebärden – wobei er den Namen buchstabierte. Simon stellte sich hingegen schon mit einem Gebärden-Namen vor – wie ihn die meisten Gehörlosen und andere, die diese Sprache beherrschen, haben. Oft ist es ein äußerliches Merkmal wie Brille, Haarschnitt, ein typisches Kleidungsstück oder eine Gewohnheit bzw. Geste. Simon zeigt die geballte Faust mit dem Daumen quer davor – für das S, bewegt die Faust dabei aber schnell kreisend - „weil ich mich so viel bewege“.