Wissbegierige Kids stürmen sieben Wiener Hochschulen

Himmelblau – abgesehen von einigen Wolken – strahlt nicht nur der Himmel über Wien. Am Campus der Uni Wien wurlte es vor Kindern in T-Shirts dieser Farbe – der diesjährigen der Kinderuni Wien. „Wir stellen die Uni auf den Kopf“ steht zum 16. Mal auf den Rückseiten der T-Shirts. Offiziell eröffnet wurde diese Saison von der erst kurz amtierenden neuen Bezirksvorsteherin in Wien-Alsergrund – der Heimat des Uni-Campus, Saya Ahmad. Gemeinsam mit ihr durchschnitten die Uni-Wien-Vizerektorin Christa Schnabl und die Vortragenden der Eröffnungsvorlesung, Marija Wakounig. Sie sprach mit den Jung- und Jüngst-Studierenden über die mittelalterliche weltliche Gesellschaft in Mitteleuropa: „Von Burgfräulein und räuberischen Rittern“. Obwohl schon bei allen eingeblendeten Bildern Kinder immer wieder erkannten, worum es sich handelt, fanden Studierende nach der Vorlesung, „doch noch auch was Neues erfahren“ zu haben.