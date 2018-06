Volksschule wurde vorübergehend Kinderuni

Schrumpeln und wachsen

Wurde ein Luftballon auf eine Flasche mit diesem Wundermittel draufgepfropft und die Kinder bliesen auf die Flasche, blies sich der Ballon sozusagen selbst auf. Kam der aufgeblasene Ballon in ein kleines Becken mit diesem „Wundermittel“, schrumpelte er sofort – und kaum blies wer drauf – oh „Wunder“. Nein, so wie die zertrümmerte Rose und die anderen Versuche – keine Magie, keine Zauberei, „nur“ Physik, eine der vielen Wissenschaften, die Lehrende in den zwei Sommerferien-Wochen Kinderuni Wien an sechs Hochschulen (Technische, Medizinische, Veterinärmedizinische, Wirtschafts- und die Wissenschaftsuni, BoKu) und dem Fachhochschul-Campus in Wien-Favoriten kostenlos für Kinder zwischen 7 und 12 Jahren anbieten.

