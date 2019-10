Und bin ich nicht noch viel oberschlauer als du…?

Ein altes Wiener Gasthaus in der sogenannten Vorstadt. In einer Ecke des Extrazimmers sitzen vier Leute. Ihretwegen sind die anderen an diesem Abend hierher gekommen, ins Brandstetter in der Hernalser Hauptstraße ( Wien). So muss das Setting nicht unbedingt sein, soll auch schon vorgekommen sein, dass die Theatergruppe mehr oder minder versteckt – zumindest begonnen hat.

Zwei junge Frauen und ebenso viele Männer unterhalten sich über dies und das – von Urlauben bis zu Partys, über erste Besäufnisse und ihre Auswirkungen, übers einkaufen in verschiedenen Supermärkten und Preisunterschiede. Oder seien nur unterschiedliche Produkte im einen und im anderen gekauft worden?! Über Scharfes Essen und ob dies schädlich wäre. Wie das mit (Passiv-)Rauchen und fettem Essen sei, das Niveau oder eher Nicht-Niveau privater nachmittags-TV-Sendungen. Impfen oder nicht, Verhüten und wenn ja wie und Nebenwirkungen der Pille… Alles ist gleich wichtig. Und eine/r ist immer g‘scheiter als die/der andere. Einer ganz besonders.