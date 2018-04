Total entkitschert „Sound of Music“

In vielen Ländern der Welt vielleicht noch mehr bekannt als in Österreich ist der Familien-Chor Trapp. Als „Sound of Music“ süßlich verkitscht ist er weltberühmt. Auch ein Teil der Geschichte: Aus der Not der Armut mit dem Singen begonnen in den USA – auch wirtschaftlich – erfolgreich geworden.

Nun wird im kleinen Kellertheater unter dem Wiener Café Prückel von einem kleinen Team ein Stück gespielt, in dem – ganz ohne Kitsch und mit nur wenigen Original-Liedern vor allem die Entstehungsphase des „Salzburger Kammerchors Trapp" nacherzählt werden. Und die Flucht vor dem aufkeimenden Nazi-Regime.