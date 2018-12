Thomas Brezina und Kinderfreunde schenken Bücher und Zeit

Zum mittlerweile 23. Mal verbrachte der bekannte (Kinder- und Jugendbuch-)Autor Thomas Conrad Brezina wenige Tage vor Weihnachten mehrere Stunden auf Kinder-Abteilungen im Wilhelminen Spital, brachte Bücher und vor allem Zeit für Gespräche mit jungen Patient_innen mit.

Aber auch der Autor und in dem Fall Gaben-Bringer fühlt sich beschenkt. „Die Freude der Kinder ist für mich ein richtiges Geschenk jedes Jahr vor Weihnachten bei meinem Besuch im Wilhelminenspital. Mein großer Respekt gilt allen PflegerInnen und ÄrztInnen, die so viel tun, damit sich Kinder und Eltern in einem Krankenhaus wohlfühlen. Es ist doch wunderbar, dass wir Jahr für Jahr mit Büchern und Zeit so viel Lächeln erreichen können “, so Brezina der Exemplare seiner Bücher überbrachte, die die Verlage G & G, Ravensburger und Schneider Buch für diese von den Wiener Kinderfreunden initiierte Aktion zur Verfügung stellen.