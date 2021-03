Sterne fürs Kinder- und Jugendtheater – heuer mal zwei

Corona – eh schon wissen. Theater über viele Monate zu. Und so hatte sich die Österreich-Sektion der internationalen Kinder- und Jugendtheatervereinigung ASSITEJ dazu entschlossen, die sogenannte Sichtungsphase in der Jurorinnen und Juroren Stücke anschauen zu teilen: September 2019 – März 2020 sowie Juni (Theater durften am 29. Mai wieder öffnen) bis Dezember 2020. Erstere werden beim STELLA*20 Graz und Steiermark prämiert und gezeigt, Zweitere im Rahmen des Linzer Schäxpir-Festivals wenige Tage danach – beides im Juni 2020.

Hier unten geht es zu zwei Beiträgen mit den jeweiligen Nominierungen - und Besprechungen jener Stücke, die der Kinder-KURIER schon gesehen hat.

Follow@kikuheinz