Segeln über Grenzen hinweg

Am Tag zuvor flitzten Kinder und Jugendliche über die Stege, sammelten Punkte bei den mirno more Games, drehten eine Runde im Motorboot und tauschten sich beim Peace Talk über generationenübergreifende Kommunikation und Konfliktlösung aus. Und dazwischen wurde emsig für eines der Flottenhighlights vorbereitet: Das große Friedensfest am Abend. Auch das war wieder ein voller Erfolg dank der vielen Beiträge von Crews der friedensflotte mirno more 2018.

In der Marina Kaštela bei Split trafen einander die Crews aller 100 Schiffe, die zuvor von verschiedenen Ausgangshäfen gestartet waren.

www.mirnomore.org