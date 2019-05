Schwere schwingt im schwebenden Spiel mit

Wortspiele

Das hat Tiwald in ihrem Text aufgegriffen, wenn sie vom Bär schreibt, der im Wort Gebären begraben liegt oder mit Wesen und Verwesen spielt. Oder wenn es um den Kern des Schaffens Zwetajewas geht: „Und was ist ein Gedicht? Dicht Ich, gegangen, und Laut an Laut gestickt. Gepresst. Gesteckt. Ich hab sie gestürmt, geentert, Buchstabenhaken; gebrüllt. Gewartet, Ersessen. Erliebt. Und völlig geschafft erschaffen. Im Stiftschaft gesteckt: mein Leben lang. Mein Leben.“

Heftiges Leben

Tiwalds Text erzählt gleichzeitig das bewegte, bewegende Leben der Lyrikerin, die nach 17 Jahren oft in bitterer Armut in Berlin, Prag und Paris 1939 in die Sowjetunion zurückkehrte, in der Stalins Geheimdienst-Schergen ihre Tochter und ihren Ehemann, glühende Kommunist_innen, verhafteten. Sie selbst mit vielen Schriftstellerkolleg_innen 1941 aus dem bombardierten Moskau nach Tschistopol (übersetzt sauberes Feld) evakuiert, bekam nicht einmal einen Job als Tellerwäscherin im nun dort angesiedelten Literaturverband. Ende August 1941 nimmt sie sich das Leben.