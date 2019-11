Schnitzlers Spiel um Liebe in einer Wiener Pfarre

Zu Beginn taucht der Autor, der bekannte österreichische Dramatiker Arthur Schnitzler himself auf – einen dünnen, weißen Vorhang projiziertes Foto – das morphend übergeht in die Bilder von Schauspielerinnen und Schauspieler. Und zwar jener sieben, die sein Stück „ Liebelei“ auf der Bühne im Saal der Pfarre Namen Jesu in Wien-Meidling (wenige Gehminuten von der U- und S-Bahnstation entfernt) spielen.

Ziemlich kompakt (Bearbeitung und Regie sowie Bühne: Heinrich Holzer), wechselnd zwischen echtem Schauspiel mancher des vorwiegend aus Laien bestehenden Ensembles „Der Spiegel“ (seit 55 Jahren) und anderen, die eher ihre Texte auswendig von sich geben.

Die Grundgeschichte: Christine ( Katharina Kovar) liebt Fritz ( Marcus Leischner). Der hat aber auch ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau und wird von deren Ehemann ( Rudolf Lechner) zu einem Duell aufgeforderter. Dabei wird Fritz erschossen.

Ein zweites junges Paar sind Mizzi ( Julia Malisch) und Theo ( Ismail Sahli), die jedoch beide ihre Liebschaft eher unbeschwert und nicht verbissen leben. Dazu gesellen sich noch Christines Vater ( Karl Stoiber), der sich um sie Sorgen macht, eine neugierige und moralinsauer sich gebärdende Nachbarin namens Frau Binder (spielfreudig Melitta Kraus).