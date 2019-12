Schau, wie du dich präsentierst und inszenierst

Stimmung fast wie bei einem Pop-/ Rockkonzert für Kinder. Das junge Publikum aus einigen Hortgruppen war fast die ganzen rund 80 Minuten ziemlich aus dem Häuschen samt Mitklatschen und –stampfen im Rhythmus – nicht nur der Musik, sondern auch des witzig-rasanten Schauspiels. Wir befinden uns in einer Inszenierung von „Der gestiefelte Kater“ im Dschungel Wien.

Die Grundgeschichte (für jene, die das Grimm’sche Märchen nicht kennen: Der jüngste Müllers-Sohn, erbt „nur“ den Kater – im Gegensatz zu den älteren Brüdern, die Mühle, also das Unternehmen bzw. den Esel, also den Transporter, bekommen. Der Kater will noch dazu, dass sein Herr ihm schöne Stiefel besorgt. Und mit so mancher Flunkerei lässt er ihn zum Grafen aufsteigen.