Pirjateljstvo, Friendship, Freindschoft...

Am 20. November jährt sich in diesem Jahr zum 29. Mal der Beschluss der UNO-Vollversammlung über die Kinderrechte. Eine der Aktionen in Österreich sind die Kinderrechte-Festwochen der Kinderfreunde. Allein in Wien haben dann seit Anfang November alle 2000 Kinder im Vorschulalter, die einen der Kinderfreunde-Kindergärten besuchen, in Stationenspielen einige der Kinderrechte kennengelernt. Immerhin gibt es noch immer Menschen, die in ihrer ganzen Schulzeit nicht ein einziges Mal davon gehört haben, dass es überhaupt Kinderrechte gibt.

Der Kinder-KURIER durfte wenige Tage vor dem Kinderrechte-Geburtstag die genannte Gruppe aus dem Kindergarten Forsthausgasse beim Stationenbetrieb begleiten. In diesem Kindergarten in Wien-Brigittenaus wird übrigens besonders Wert darauf gelegt, Sprachenvielfalt zu fördern.

Beim Memory mit großen Karten wird der Spaß am Merkspiel gleich verknüpft mit dem Erkennen oder Erraten, für welche der Rechte welches Bild stehen könnte. Vom Lernen über Spiel bis zu Ruhe und Erholung, Freund_innen zu haben, egal woher sie kommen und wie sie ausschauen reicht der Bogen. Da schaut auch kurz Wiens oberster Schul-Chef Heinrich Himmer vorbei.