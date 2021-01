Pilotprojekt: Elektronisches Semesterzeugnis an Wiener HAK

Getrennte und doch gemeinsame Wanderung

Mit Ausnahme von Schularbeiten und Prüfungen spiele sich der gesamte Unterricht der 1000 Jugendlichen im Home-Schooling ab. „Natürlich ist Schule mit Menschen im Haus schon viel besser“, so der Direktor. Wie aber ist’s, wollten wir wissen, mit dem Bewegungsschwerpunkt, den diese Schule hat - der Kinder-KURIER hat darüber in mehreren Reportagen schon berichtet hat.

„Nächste Woche haben wir zum Beispiel eine zweistündige Wanderung – jede und jeder extra mit GPS-Tracking und digitaler Kommunikation – alle gehen zwar getrennt, aber so werden wir gemeinsam Spaß haben.“ Und das nicht zum ersten Mal, so beteuert der Schulleiter.

Die „10er-HAK“ mit MINT-Gütesiegel (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ausgezeichnete Schule bietet übrigens exklusiv in Wien die „HAK Digital Business“ an: Dabei stehen neben den profunden Kompetenzen in kaufmännischen Fächern, Allgemeinbildung und sozialen Kompetenzen vor allem Programmieren, Netzwerktechnik und Mediengestaltung im Mittelpunkt.

