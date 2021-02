Online-Workshops: Süße „Bomben“ zum Selbermachen

In diese Form – und damit auf die Waffel – drückst du nun den mitgelieferte Schaum aus dem Spritzsacke, dessen Spitze du zuvor natürlich abschneiden musst, am besten kreisförmig in dicken Schlangen reingespritzt. Bis oben hin. Darum eigenen sich eigene Keks-Ausstechformen weniger, weil die nicht so hoch sind.