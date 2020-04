Online-Theater, aber ganz wirklich

„Fürsorglich“ umhegt

Die Gäste können – in wenigen Augenblicken – eigene Fragen an die vor ihnen auftretenden Protagonist_innen stellen. Über weite Strecken hingegen bekommt das Publikum – auch jeweils in kleinen Teams – Fragen von den großen „Prüfer_innen“ im Hintergrund über ein eigenes Chat-Fenster zugeschickt. Also die „Versorgung“ durch die für alle Lebensbereiche fürsorgende sozialdemokratische Partei – bis ins Kleinste. BTW: Es gab Zeiten, in denen Redakteuer_inen sozialdemokratischer aber auch von KP-Medien bei Pressekonferenzen der jeweiligen Partei-Granden Fragen von den PR-Leuten der Parteiführungen zugesteckt bekamen, die gestellt werden sollten ;(