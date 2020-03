Zeiten der Not fördern Kreativität – erstes Online-Theater

Was waren/sind sozialdemokratische Werte?!

Sozialdemokratische Werte – was sind waren diese, was ist von ihnen geblieben, was sind die aktuellen – das interessierte die Gruppe, so Regisseur „Herr Finnland“ wie er sich stets nennt, im Gespräch mit dem (Kinder-)KURIER. „Vor allem ging es uns dabei um die Frauenfragen. Wir hatten dank der Kooperation mit dem brut, das an dem EU-Projekt „Be SpectACTive!“ beteiligt ist, auch Residences dazu in Serbien, Spanien und Italien und Gespräche mit Zeitzeuginnen. Daraus haben wir Szenen entwickelt, die von jeweils zwei Schauspieler_innen an diesen Orten gespielt und von unserem Filmer (Lorenz Tröbinger – echter Name) gedreht wurden. Die sollten schon bei der analogen Version gezeigt werden und sind natürlich auch jetzt in die Online-Version eingebaut.“