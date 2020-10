Neue Runde von Jugend Innovativ: Förderung unternehmerischen Geistes

Gemeinsam mit einem siegreichen Projekt des vorigen Bewerbs sowie einer Lehrerin, die ein Siegesprojekt im vorvorigen Schuljahr begleitet hatte, eröffneten Bildungsminister Heinz Faßmann und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Dienstagmittag die 34. Runde des großen österreichischen Schulwettbewerbs Jugend Innovativ.

Die Wahl des eher ungewöhnlichen Ortes für das Pressegespräch - „Tribe Space“ in der Kandlgasse (Wien-Neubau) ging auf das Projekt „Book Your Room“ zurück, mit dem Clemens Walter, Jakob Mayerhofer und Paul Spitzer im vergangenen Schuljahr die Kategorie „Young Entrepreneurs“ gewonnen haben. Für das Projekt hatten sie sogar ein Start-Up gegründet. Eine der Neuerungen – neben dem grafischen Relaunch und vereinfachter Anmeldung für die Teilnahme – ist die Umbenennung dieser Kategorie in Entrepreneurship. Dazu gesellen sich – wie bisher – Design, Engineering, Science und der Sonderpreise Sustainability (Nachhaltigkeit).