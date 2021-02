Nationalpark-Hopping: Eine Reise um die Welt

Von Polen über die USA, Peru, China, Namibia und Grönland bis nach Indonesien und Neuseeland – beim Nationalpark-Hopping kann man in diesem Sachbuch-Comic außergewöhnliche und vielfältige Naturschätze der Erde erkunden.

Ausgehend vom Białowieza-Nationalpark in Polen begleitet man als Leserin oder Leser das Eichhörnchen Ula und das Wisent Kuba auf Weltreise und erfährt dabei allerhand Wissenswertes: z.B. wie Ökosysteme funktionieren, welcher Sand rosten kann oder warum manche Vogelarten nicht fliegen können.

Jeder Park hat seine Besonderheiten, diese lernen die beiden Touristen von einheimischen, tierischen „Fremdenführern“ kennen – seien es Geysire, monatelange Polarnächte oder die Tricks jahrhundertealter Überlebenskünstler der Tier- und Pflanzenwelt.

So verschieden Nationalparks in aller Welt auch sind, gemeinsam ist allen die Erhaltung und der Schutz möglichst unberührter Naturgebiete. Immer wieder eingestreute historische Rückblicke machen diese wichtige Aufgabe deutlich. Denn die meisten menschlichen Einflüsse (von Jagden und Rodungen bis hin zum Einschleppen anderer Arten) wirkten sich nicht positiv auf die bis dahin isolierten, über Jahrmillionen lang gewachsenen Ökosysteme aus. Das zeigt einmal mehr, wie bedeutsam das Thema Natur- und Artenschutz ist und regt vielleicht auch an, das eigene Umfeld umweltbewusster zu behandeln.

Gestaltet ist dieses Sachbuch als Mischung aus Comic-Erzählung und spannendem Faktenwissen in Form von bunten Überblickskarten und Notizbuch-Auszügen. Das Großformat macht das Ganze zu einem abwechslungsreichen Leseabenteuer, in das man wunderbar abtauchen kann. In diesem Sinne: ab aufs Sofa und auf nach Yellowstone!

jugendliteratur.at/

Hier unten gibt es außerdem einen kurzen Animationsfilm mit den beiden tierischen Helden zum Thema Waldbrände: