Mitunter sprachloses Spiel rund um Gefühle

Rückblick

Betretenes Schweigen – lange Zeit – bei der Station Rückblick. Drei Frauen unterschiedlichen Alters blicken auf ihre Kindheit und Jugend. Die Älteste schildert die von der NS-Zeit auch danach noch geprägte Drill-, Zucht- und Ordnung-Erziehung und schließlich den radikalen Wandel in der (Nach-)68er-Revolution. Eine andere schildert Episoden aus der Jugend des Vaters in der DDR und die Gänsehaut als er illegal aus dem Westen eine Pink-Floyd-Platte bekommen hat. Die dritte, die Jüngste, die unermüdlich treppauf/treppab rennt, und betont, dies zu lieben, wird von der Alten zurechtgewiesen, als sie von den sich verfärbenden Bäumen spricht. Fantasie hat in der geregelten Ordnung wohl keinen Platz. Apropos Regel – ihre erste Monatsblutung habe ihr Angst und Schrecken eingejagt, jetzt sterben zu müssen. Aufklärung war tabu – so die mittlere des Frauentrios dieser „Rückblick“-Station. Vergessen, verdränge, verschweigen, verlassen – Motto des Umgangs mit Jugend, speziell mit vielen Aspekten von Frausein, (nicht nur) in vergangenen Jahrzehnten.