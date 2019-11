Mit einem Trick zur Gerechtigkeit

Der Brahms-Saal im Wiener Muskikverein verwandelt sich dieses Wochenende in einen „Wunderkasten“ im Rahmen der Kindermusikreihe „Allegretto“. Im einstündigen Programm begleiten vor allem die vier Musiker des Salah Ammo Quartetts das Publikum in die Welt der orientalischen Mädchen von Tausend und einer Nacht. Gespielt, musiziert und erzählt wird eine Geschichte von einem sehr reichen, diktatorischen und ungerechten Herrscher. Alles will er für sich, sogar einer älteren Frau nimmt er ihren Garten weg. Der für sie vor allem wegen der Erinnerungen an ihre Vorfahren, die auch schon diesen Garten pflegten, sehr wertvoll ist. Er vertreibt sie von ihrem eigenen Grund, nur um noch mehr Ländereien zu besitzen.