Live-Online-Mitmach-Konzert für Kinder - und Familien

Kinderkonzertbühne

Auch Gernot Kranner und Marko Simsaschenkten schon in den vergangenen zwei Monaten Lieder und kleine Geschichten. Das „Haus der Musik“ hat die Angebote von Fibich, diesen beiden und Mai Cocopelli zusammengefasst unter „Die Online-Kinderkonzertbühne“. Dort findest du dann Links zu Mai Cocopellis rund 20-minütiger regelmäßiger TV-Show. Jedes Mal lädt sie dich auch zum Mitsingen ein – mitunter auch in Gebärdensprache. Natürlich zeigt sie dann die wenigen vorkommenden Begriff vor. Außerdem bitte sie dich immer, ein selbst gemaltes Kunstwerk einzuschicken. Die zeigt sie dann in der nächsten Folge vor.

Die-online-kinderkonzertbuehne