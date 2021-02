Lehrlinge: Virtuelle Reparaturen mit VR-Brille und 3D-Drucke für Echt-Einsatz

Drehen

Ihre gleichaltrige Kollegin Dajana Lazarević entdeckte erst später ihre Liebe zu einem technischen Beruf: „Das ist so mit 13 oder 14 Jahren gekommen, da hab ich meinem Vater geholfen, wenn er was an Autos repariert hat. Ich wollte daher zuerst eine Lehre als Karosseriebautechnikerin machen, aber nach Schnuppertagen hat mir das nicht so gefallen und dann hab das hier entdeckt und meine berufspraktischen Tage hier gemacht und war voll fasziniert.“ Spaß mache ihr alles, also drehen, fräsen, schweißen, manchmal auch sägen, arbeiten auf den CNC – wenn man da reinkommt, ist es sehr leicht.

Daneben erklärt sie, was gerade in der Maschine läuft: „Wir müssen jetzt hier ein Aluminiumrohr auf die richtige Größe zuschneiden. Das ist nur ein Übungsstück, aber manchmal machen wir auch Werkstücke, die wirklich eingesetzt werden.“ Obwohl die Maschine eine digitale Anzeige hat, misst Lazarević händisch nach – „zur Sicherheit“.

Sie gibt auch Auskunft auf die Frage, wie sich gerade in einem technischen Beruf die Ausbildung in Lockdown-Zeiten gestaltet. „Im ersten Lockdown haben wir nur Home-Schooling gehabt, da konnten wir nur Theorie lernen. Mit der Zeit konnten wird dann wenigstens gestaffelt in die Arbeit kommen. Eigentlich ist mir sowohl Theorie als auch Praxis gleich lieb aber lange nur Theorie, das war schon sehr anstrengend.“