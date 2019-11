Künstliche Haare machen (junge) Leute

Alles rosa. Teppich, Wände, schmale Bühne samt Treppe und die Haare. Praktisch alle Mitwirkenden tragen Perücken in diesen Farben. An einer Wand hängen viele weitere solche künstlichen Haarteile. Samt Kopfhörern. So ist gleich zu Beginn der einstündigen Performance zu vermuten, auch die Zuschauer_innen bei „Open Hair Concert“ werden später noch mehr in diese pinke Welt eintauchen (müssen/sollen).

Echt jugendlich

Pardon, es geht gar nicht um rosa oder pink. „Coral“ soll dieser Farbton heißen. Der aber genau in dem genannten Spektrum liegt. Und klar, es geht um Fashion, um Styling, ums Aussehen. Statt Kleider machen hier vor allem Haare Leute. Und doch nicht nur. Etliche Facetten, des sich „schön machens“ werden – über den ansonsten leer geräumten großen Saal des Theaterhauses Dschungel Wien angespielt, angesungen, angesprochen. Manche angetippt, andere immer wieder zur Sprache gebracht. Nicht krampfhaft auf jugendlich, sondern ziemlich authentisch. Weil die meisten der Mitwirkenden dieses Projekts Jugendliche, einige junge Erwachsene, sind und es in der Entwicklungsphase der Performance einige Workshops in Schulen gab.