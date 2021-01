Junior Diversity Day in Wiener HAK: Erfolg wegen Migrationsbiographien

Bunte Vielfalt des Teams

Von all dem spürten die mehr als 120 Jugendlichen und einige ältere Gäste am Tag des hybriden Events genau gar nichts. Das nicht zu kurze Testen am Nachmittag davor hatte sich ausgezahlt.

Testweise begab sich die Projektleiterin Sarah Vogel ans Ende des großen Festsaals und die betreuende Lehrerin Bettina Samhaber gar in einen Nebenraum, um zu checken, ob tatsächlich was zu hören war. Wie das Bild ausschaut, Umstellen der Roll-Ups und Pflanzen im Hintergrund und Dekorieren des Raumes. Dazu bliesen alle fünf bunte Luftballons in den Farben des JDD hellblau, orange, rosa, grün auf, vor allem Sara Jaro band sie zu Girlanden und schmückte damit eine grüne „old-School“-Tafel. Auf diese schreib Noliana Starevici mit der Kreide wunderschön in die Mitte der aufgeklappten Tafel „Human is our Ethnicity“ /Mensch(heit) ist unsere ethnische Zugehörigkeit. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt, pardon geschrieben.

Aber weil’s zur Vielfalt, also Diversity, so gut passt, seien hier die Sprachen und die Migrationsbiographien – vor allem der Eltern dieser fünf angehenden Wiener Maturant_innen genannt. Alle in Österreich aufgewachsen mit den Sprachen Deutsch sowie vier davon noch in Albanisch, Arabisch und Hebräisch, Kurdisch und Türkisch sowie Serbisch. Aber nicht nur deswegen malte die schon genannte Noliana Starevici Begrüßungen in diesen und noch weiteren Sprachen auf die aufgeklappten Teile der Tafel.

Follow@kikuheinz