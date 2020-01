Vielfalt ist die Realität, und das führt zum Erfolg

Vielfältige Workshops

Bunt und vielfältig waren dann auch die anschließenden Workshops. Mit Peter Wesely vom Verein Wirtschaft für Integration, der u. a. den mehrsprachigen Redebewerb „SAG’S MULTI!“ erfunden hat und nun zum elften Mal durchführt, ging es um di ethnische Vielfalt – die zur faktischen Normalität in Wien geworden ist. Auch wenn das so manche Entscheidungsträger_innen noch nicht realisiert haben. Der Workshop mit Sandra Kaeßmayer, Bildungsreferentin der Initiative Weltethos, drehte sich um die Vielfalt von Religionen und Philosophien. Nico Langmanns Workshop war total überlaufen, weil so viele Schülerinnen und Schüler Fragen an den Rollstuhl-Tennisprofi hatten. Unter anderem demonstrierte er als Antwort auf die Frage, wie er Autofahren könne, wie er seinen fahrbaren Untersatz schnell auf ein Rad kippt, das zweite Rad mit einem Knopfdruck lockert und abzieht. Dann lässt er sich auf den Autositz fallen, zieht das zweite Rad ab, verstaut die hinter dem Fahrersitz und auch den Mittelteil des Rollis, den er zusammenklappen kann. Von Kupplung verstehe er nichts, weil er über eine Handautomatik Gas gibt bzw. bremst „Und so cruise ich lässig nur mit einer Hand am Lenkrad.“