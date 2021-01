Idee zur Pastamanufaktur in Wien auf dem Jakobsweg bekommen

Auf dem Jakobsweg

„Der Lockdown kann uns nicht stoppen“, sagt Marco, Sohn von Eltern, die in der Landwirtschaft tätig sind, und damit von klein auf mit Nahrungsmittelproduktion verbunden, kam vor gut eineinhalb Jahren bei der Wanderung am Jakobsweg auf die nun verwirklichte Idee, immer frische Pasta zu machen. „Ich hab dort einen Mann aus Südkorea getroffen. Am letzten Tag zum Abschied hab ich ihm auf seinen Wunsch hin das Rezept für Ragù alla Bolognese geschenkt. Das hatte ich am ersten Abend zubereitet – natürlich mit frisch gemachter Pasta." Er habe sich sehr gefreut.

Dieser Moment, jemandem Freude zu bereiten und ihn allein mit einem Rezept glücklich zu machen, gab den Anstoß. Als Marco Ramassotto in Wien landete, um für ein italienisches Unternehmen für ein halbes Jahr als Consulter zu arbeiten, hatte er die Idee, hier eine Pasta-Manufaktur zu gründen. „Ich liebe es, Pasta zu machen, aber ich will mehr als Fertiggerichte verkaufen. Ich will ein Unternehmen, das Menschen glücklich und die Welt ein Stück besser macht.“